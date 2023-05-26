Украина показала пропавшего главкома ВСУ Залужного, породив еще больше вопросов

Похудевший глава украинской армии вопреки обыкновению не стоит на фоне флага, а сидит за столом.

Украина сегодня предъявила миру Залужного, однако вопросов после этого стало еще больше. Главкома ВСУ не было видно с начала мая — по «странному» совпадению это произошло как раз после массированного удара российских войск по Херсону. Ходили слухи, что он тяжело ранен или даже убит.

На видео, якобы снятом сегодня, 25 мая, Залужный вопреки обыкновению не стоит на фоне флага, а сидит за столом. Многие отметили, что он несколько похудел и тут же стали строить новые теории. Так как не видно ног главкома ВСУ, то теперь в ходу версия об ампутации нижних конечностей.

Иначе как можно объяснить, что Залужного не было в медиапространстве целых три недели и Киев все это время кормил журналистов завтраками о появлении своего главкома на публике.