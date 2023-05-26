Украина показала пропавшего главкома ВСУ Залужного, породив еще больше вопросов

Эфирная новость 18 0

Украина показала пропавшего из медиапространства главкома ВСУ Залужного

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Похудевший глава украинской армии вопреки обыкновению не стоит на фоне флага, а сидит за столом.

Украина сегодня предъявила миру Залужного, однако вопросов после этого стало еще больше. Главкома ВСУ не было видно с начала мая — по «странному» совпадению это произошло как раз после массированного удара российских войск по Херсону. Ходили слухи, что он тяжело ранен или даже убит.

На видео, якобы снятом сегодня, 25 мая, Залужный вопреки обыкновению не стоит на фоне флага, а сидит за столом. Многие отметили, что он несколько похудел и тут же стали строить новые теории. Так как не видно ног главкома ВСУ, то теперь в ходу версия об ампутации нижних конечностей.

Иначе как можно объяснить, что Залужного не было в медиапространстве целых три недели и Киев все это время кормил журналистов завтраками о появлении своего главкома на публике.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.98
0.01 85.88
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:27
Украина показала пропавшего главкома ВСУ Залужного, породив еще больше вопросов
0:57
Страшные кадры: ВСУ обстреляли детскую площадку в Горловке, ранены двое детей
0:30
Бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина объявили в розыск
23:48
«Бросил все и поехал»: Никас Сафронов рассказал о пожаре в «звездном доме»
23:33
«Все фото на обочинах»: Боня удивляет выбором локаций в Каннах
23:16
Шольц пообещал только усиливать санкции против России

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Все сложно: психолог объяснил отказ Романа Костомарова лечиться от депрессии
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023