Затмила матч: обычная белка стала звездой бейсбольной игры в США

Для телезрителей появление животного стало интереснее событий на поле.

Популярность бейсбола в США смогла переплюнуть обыкновенная белка.

Во время матча реактивный зверек ворвался на трибуну и пронесся по ограждению перед носом у перепуганных зрителей. Именно этот момент потом чаще всего показывали в телеповторах, потому что интереснее уже ничего не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Мичиган лишь вмешательство ковбоя на лошади и с лассо помогло остановить сбежавшую корову.

Домашнее животное оказалось посреди шоссе и еще довольно долго уходило от преследователей. Но полицейские на автомобилях и квадроциклах так и не смогли его остановить.