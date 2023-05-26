Затмила матч: обычная белка стала звездой бейсбольной игры в США

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Белка стала звездой бейсбольного матча в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zou Zheng; 5-tv.ru

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Для телезрителей появление животного стало интереснее событий на поле.

Популярность бейсбола в США смогла переплюнуть обыкновенная белка.

Во время матча реактивный зверек ворвался на трибуну и пронесся по ограждению перед носом у перепуганных зрителей. Именно этот момент потом чаще всего показывали в телеповторах, потому что интереснее уже ничего не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Мичиган лишь вмешательство ковбоя на лошади и с лассо помогло остановить сбежавшую корову.

Домашнее животное оказалось посреди шоссе и еще довольно долго уходило от преследователей. Но полицейские на автомобилях и квадроциклах так и не смогли его остановить.

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