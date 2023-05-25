«Гость с Дикого Запада»: в США привлекли ковбоя для поимки сбежавшей коровы

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Ковбой на лошади помог поймать корову в американском Мичигане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frauke Scholz; 5-tv.ru

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После поимки с животным ничего не случилось.

В американском штате Мичиган лишь вмешательство ковбоя на лошади и с лассо помогло остановить сбежавшую корову.

Домашнее животное оказалось посреди шоссе и еще довольно долго уходило от преследователей. Но полицейские на автомобилях и квадроциклах так и не смогли его остановить.

Тогда-то и был вызван «гость с Дикого Запада». Он успешно заарканил корову и не дал ей спровоцировать ДТП. Животное благополучно вернули на ферму. Сообщается, что после поимки с животным ничего не случилось.

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«Гость с Дикого Запада»: в США привлекли ковбоя для поимки сбежавшей коровы

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