Евросоюз продолжает попытки выстроить заградительные меры против некоторых стран. Но пойдет ли такая политика на пользу?

Желание Евросоюза, если не полностью отказаться, то хотя бы попытаться значительно сократить экономические связи с Китаем, неосуществимы, заявил политолог Владимир Сергиенко в беседе с ИА SM-News, комментируя недавнее высказывание главы Евродипломатии Жозепа Борреля. По мнению эксперта, Поднебесная просто не по зубам европейским политикам.

«Китай, действительно, может съесть любого с точки зрения экономики. Китайское „чудо“ есть, и в честной конкуренции, даже если пришлют десять комиссий из Евросоюза в Китай, вряд ли, китайские товары европейский производитель сможет как-то обойти», — отметил политолог.

Даже заградительные меры в виде таможенных пошлин не помогут европейцам быть экономически независимыми. Ведь некоторое производство страны Европы желают не создавать у себя на территории, а переносят туда, где рабочая сила дешевле и выгоднее.

«Итальянский текстиль, итальянский шелк. На самом деле, итальянский текстиль, как отрасль при поддержке государства, сделал огромный прорыв. Но это было лет 40 назад. И ниша сегодня все еще заполнена итальянцами. Но если смотреть в глаза правде, в основном, идет турецкий текстиль и китайского производства, вьетнамский», — подытожил он.

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