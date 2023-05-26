ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами западного производства, есть раненые

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В ход идут американские «Хаймарсы» и британские ракеты «Сторм Шэдоу».

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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Всю ночь ВСУ наносят массированные удары по городам Запорожской области: Бердянску, Токмаку, Васильевке и другим. В ход идут американские «Хаймарсы» и британские ракеты «Сторм Шэдоу». В Бердянске, в частности, под огнем оказался район порта.

Продолжают обстреливать и донецкую Горловку. Число раненых выросло до семи человек. Среди пострадавших двое детей — девочки шести и восьми лет. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Украинские снаряды разорвались рядом с детской площадкой.

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ВСУ обстреляли Запорожскую область ракетами западного производства, есть раненые

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