Североатлантический альянс намерено устраивает взрыв во всем мире.

Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что члены НАТО должны покинуть альянс, поскольку он продолжает разжигать конфликт на Украине, а не способствует его завершению. По его мнению, страны-участницы вредят всему мировому сообществу. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Подобными заявлениями, как считает Филиппо, Североатлантический альянс намеренно «подливает масло в огонь» и устраивает взрыв во всем мире.

Такое заявление бывший депутат Европарламента сделал после слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина так или иначе будет членом военного блока.

«Ради мира, остановите НАТО, давайте быстро выйдем из него!», — призвал политик.

В последнее время Украина все больше намерена стать членом альянса. Однако, ее вступление возможно только после завершения конфликта на Украине. Иначе этот вопрос рассматриваться не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Столтенберг не ответил вопрос об отправке сил НАТО на Украину.