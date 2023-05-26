Подливают масло в огонь: как НАТО влияет на украинский конфликт

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 19 0

Филиппо: члены НАТО должны покинуть альянс из-за разжигания конфликта на Украине

Подливают масло в огонь: как НАТО влияет на украинский конфликт

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Североатлантический альянс намерено устраивает взрыв во всем мире.

Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что члены НАТО должны покинуть альянс, поскольку он продолжает разжигать конфликт на Украине, а не способствует его завершению. По его мнению, страны-участницы вредят всему мировому сообществу. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Подобными заявлениями, как считает Филиппо, Североатлантический альянс намеренно «подливает масло в огонь» и устраивает взрыв во всем мире.

Такое заявление бывший депутат Европарламента сделал после слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина так или иначе будет членом военного блока.

«Ради мира, остановите НАТО, давайте быстро выйдем из него!», — призвал политик.

В последнее время Украина все больше намерена стать членом альянса. Однако, ее вступление возможно только после завершения конфликта на Украине. Иначе этот вопрос рассматриваться не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Столтенберг не ответил вопрос об отправке сил НАТО на Украину.

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