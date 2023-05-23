Столтенберг не ответил вопрос об отправке сил НАТО на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос журналистов об отправке военных альянса на территорию Украины, пишет РИА Новости.

Он отметил, что сейчас организация оказывает Украине достаточную поддержку. По словам Столтенберга, Украине поставляется самое современное оружие.

«Эта поддержка уже имела решающее значение… Конечно, они (Украина — Прим. ред.) должны делать больше, но у них есть для этого возможности», — отметил Столтенберг.

Некоторое время назад он заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе. Конференция пройдет в июле этого года.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, когда Киеву могут передать истребители F-16. По мнению военного аналитика Александра Михайлова, Запад может предоставить Украине статус особого члена НАТО. Особое положение будет предусматривать равноправное членство Украины в альянсе в случае военного конфликта на ее территории.