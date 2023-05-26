МИД РФ заявил о повышении конфликтности в Арктическом регионе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Проблема привлекает все больше внимания со стороны мирового сообщества.

МИД РФ заявил о повышении конфликтности в Арктическом регионе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Конфликтность в Арктическом регионе повышается, поскольку точка становится важной геополитической площадкой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Мы видим, что в последнее время возросло внимание к Арктическому региону со стороны всего мирового сообщества», — отметил дипломат.

Прежде в российском ведомстве уже отмечали, что агрессивные действия НАТО эскалируют ситуацию в Арктическом регионе и могут спровоцировать конфликты военного характера. В связи с этим повышенная активность Альянса в этом регионе не может не вызывать беспокойства у России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, в настоящее время вступление Украины в НАТО остается невозможным.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

12:16
На Западе не решили вопрос с поставками Киеву боеприпасов для истребителей
12:06
Появились кадры последствий ударов ВСУ по Калининскому району Донецка
12:00
Суд вынес приговор Дрожжиной и Цивину по делу о хищении имущества у семьи Баталова
11:51
«Первые шаги»: Наталья Фриске показала дочь в трогательном ролике
11:50
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма
11:46
ВСУ выпустили шесть ракет из НIМАRS по Донецку

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Спасение в жару: особый рецепт освежающей окрошки на квасе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023