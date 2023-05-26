МИД РФ заявил о повышении конфликтности в Арктическом регионе

Конфликтность в Арктическом регионе повышается, поскольку точка становится важной геополитической площадкой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Мы видим, что в последнее время возросло внимание к Арктическому региону со стороны всего мирового сообщества», — отметил дипломат.

Прежде в российском ведомстве уже отмечали, что агрессивные действия НАТО эскалируют ситуацию в Арктическом регионе и могут спровоцировать конфликты военного характера. В связи с этим повышенная активность Альянса в этом регионе не может не вызывать беспокойства у России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, в настоящее время вступление Украины в НАТО остается невозможным.