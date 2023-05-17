«Не прямо сейчас»: Минобороны Британии о вступлении Украины в НАТО

Альянс считает, что завершение вооруженного конфликта не единственное условие для принятия страны в организацию. В Британии сообщили, что страна пока не дотягивает до членства и по другим причинам.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в настоящее время вступление Украины в НАТО остается невозможным. Он отметил, что вернуться к этому вопросу можно будет лишь после завершения боевых действий в стране. Об этом министр сообщил в рамках пресс-конференции с коллегой из ФРГ Борисом Писториусом.

Британский министр обороны уточнил, что его позиция по теме членства Незалежной в Североатлантическом альянсе более чем очевидна из-за продолжающегося конфликта Москвы и Киева.

«Не прямо сейчас, не сейчас», — прокомментировал он в эфире телеканала Sky News.

Уоллес также добавил, что после завершения спецоперации Киев должен будет обратить внимание на укрепление своей «устойчивости». По его словам, Украине еще предстоит усовершенствовать ряд параметров для соответствия натовским стандартам.

«А затем позднее давайте обсудим их членство в НАТО», — заключил глава военного ведомства.

Ранее МИД Украины в своем аккаунте в Twitter сообщил, что страна стала официальным участником киберцентра НАТО. Украинский флаг был поднят в штаб-квартире военной организации в Таллине. Это в очередной раз доказало, что Альянс стал третьей стороной конфликта.

Глава Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает, что вступление Украины в НАТО на данный момент невозможно. Однако он продолжает открыто просить западных партнеров приглашения и ждать поддержки с их стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит России вступление Украины в киберцентр НАТО.