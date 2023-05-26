ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 52 0

Преступник планировал взорвать один их объектов силовых структур в городе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский;ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В Геленджике задержали россиянина, планировавшего с помощью бомбы взорвать один из объектов силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«Из оборудованного радикалом в лесистой местности на окраине населенного пункта тайника изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, в адресе проживания — компоненты для изготовления СВУ. В средствах связи обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований», — говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчину отправили под арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали двух диверсантов, подозреваемых в подрыве опор линий электропередачи (ЛЭП) с целью остановить работу Ленинградской и Калининской АЭС.

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