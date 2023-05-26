Пассажир Asiana Airlines распахнул дверь самолета перед посадкой в Южной Корее

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

На борту находились дети. Они перепугались больше всего.

Пассажир Asiana Airlines распахнул дверь самолета перед посадкой в Южной Корее

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

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Дверь самолета южнокорейской компании Asiana Airlines открылась прямо перед посадкой. На борту находилось 194 человека, никто из них не пострадал. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на руководство аэропорта Тэгу.

Как отмечается в агентстве, правоохранительные органы задержали 33-летнего подозреваемого мужчину, который пытался взломать дверь перед тем, как самолет начал садиться. По предварительной информации, он потянул аварийный рычаг. Сейчас его допрашивают, однако пассажир не объясняет мотивы своего поступка.

Сообщается, что из-за случившегося девять пассажиров пожаловались небольшие проблемы с дыханием, однако их здоровью ничего угрожает. Несмотря на это, людей отправили в больницу для осмотра медиками.

Также в агентстве заявили о присутствии в самолете школьников с Чечжудо, которые летели на полуостров ради участия в спортивных состязаниях. Дети сильно распаниковались, потому что сидели рядом с выходом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Колумбии нашли детей, которые чудом выжили после авиакатастрофы.

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Пассажир Asiana Airlines распахнул дверь самолета перед посадкой в Южной Корее

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