«Разговаривать надо»: Песков о возможных переговорах Путина с Шольцем

Пока канцлер Германии не звонил российскому лидеру.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении связаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что информации о данной инициативе у него нет.

«Пока не звонил. <…> Разговаривать надо. Путин открыт для диалога. При этом он преследует основную цель — защиту интересов России», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Олафа Шольца, в последний раз он говорил с лидером России достаточно давно. Политик отметил, что не хочет заниматься спекуляциями и выразил надежду на мирный договор между РФ и Украиной.