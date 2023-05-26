«Разговаривать надо»: Песков о возможных переговорах Путина с Шольцем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 39 0

В Кремле прокомментировали возможные переговоры Путина с Шольцем

Фото, видео: Reuters / JANA RODENBUSCH; 5-tv.ru

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Пока канцлер Германии не звонил российскому лидеру.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении связаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что информации о данной инициативе у него нет.

«Пока не звонил. <…> Разговаривать надо. Путин открыт для диалога. При этом он преследует основную цель — защиту интересов России», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Олафа Шольца, в последний раз он говорил с лидером России достаточно давно. Политик отметил, что не хочет заниматься спекуляциями и выразил надежду на мирный договор между РФ и Украиной.

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