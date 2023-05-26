Олаф Шольц хочет поговорить с Путиным насчет Украины

Олаф Шольц заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения украинского конфликта
Фото: www.globallookpress.com / Gregor Fischer
Уже долгое время канцлер ФРГ не общался с российским президентом напрямую.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении связаться с Владимиром Путиным по телефону для обсуждения украинского конфликта. Об этом сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на интервью канцлера. По словам Шольца, в последний раз он говорил с лидером РФ достаточно давно.
«Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — заявил он.
Помимо этого журналист спросил мнения Шольца насчет вероятной смены российской власти. Политик ответил, что не хочет заниматься спекуляциями. Он выразил надежду на мирный договор между Россией и Украиной.
«Я ни в грош не ставлю такие спекулятивные вопросы. В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве», — сказал немецкий канцлер.
В том числе Шольц подчеркнул, что способы решения украинского кризиса не должны подразумевать заморозку конфликта. Он уверен, что украинской стороне следует самостоятельно ставить условия для урегулирования ситуации. Однако вмешиваться в ее решения не следует.
Стоит отметить, что ранее Шольц пообещал усилить санкции против Москвы, чтобы она не смогла их обойти в очередной раз. При этом Германия, вместе с США и другими странами ЕС продолжает поставлять вооружения Украине. В России ни раз заявляли, что военная поддержка киевского режима приводит к усугублению ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле объяснили невозможность «заморозки» конфликта на Украине.
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