Не опять, а снова: в прокат вышла десятая часть «Форсажа»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

В мировой прокат вышел «Форсаж 10» с Джейсоном Момоа и Вином Дизелем

Не опять, а снова: в прокат вышла десятая часть «Форсажа»

Фото: www.globallookpress.com / Universal Pictures

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Фильм является первым эпизодом завершающей трилогии.

Блокбастер «Форсаж 10» вышел в мировой прокат — очередная часть популярной франшизы расскажет о событиях в жизни героя Доминика Торетто и его друзей.

Отмечается, что данная картина является первой частью завершающей трилогии. В ней, в частности, снялись актеры Джейсон Мамоа и Вин Дизель.

Завязка сюжета заключается в том, что у погибшего в пятой части наркобарона есть «недалекий», но крупный сын — Данте. Зрители не знали о его существовании, поэтому новый фильм начнется с небольшой предыстории.

Данте сильно пострадал во время погони по Рио-де-Жанейро и даже пережил клиническую смерть. Когда он пришел в себя, то решил отомстить Торетто, поэтому стал разрабатывать затейливый план.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Пол Уокер появился в финальном трейлере «Форсажа 10».

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