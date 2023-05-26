Не опять, а снова: в прокат вышла десятая часть «Форсажа»

Фильм является первым эпизодом завершающей трилогии.

Блокбастер «Форсаж 10» вышел в мировой прокат — очередная часть популярной франшизы расскажет о событиях в жизни героя Доминика Торетто и его друзей.

Отмечается, что данная картина является первой частью завершающей трилогии. В ней, в частности, снялись актеры Джейсон Мамоа и Вин Дизель.

Завязка сюжета заключается в том, что у погибшего в пятой части наркобарона есть «недалекий», но крупный сын — Данте. Зрители не знали о его существовании, поэтому новый фильм начнется с небольшой предыстории.

Данте сильно пострадал во время погони по Рио-де-Жанейро и даже пережил клиническую смерть. Когда он пришел в себя, то решил отомстить Торетто, поэтому стал разрабатывать затейливый план.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Пол Уокер появился в финальном трейлере «Форсажа 10».