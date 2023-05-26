«Нужны советы»: невестка Валерии столкнулась с проблемой при воспитании дочери

Ей не хочется устраивать «танцы с бубнами» по этому поводу.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала, что пытается отучить двухлетнюю дочь Селин от горшка.

Модель призналась, что чем малышка становится старше, тем сложнее за ней ухаживать. Так, ребенок даже не готов отказаться от подгузников, сетует блогер.

«У нас даже новая игра появилась: ищем животных, которые не ходят в подгузнике. Мамочки, нужны советы. Сажать ребенка против его воли на горшок не хочу и не буду, но и танцы с бубнами постоянно устраивать нет желания», — обратилась Шульгина к поклонникам.

Невестка Валерии не может отучить дочь от горшка и подгузников. Instagram* / lianashulginaa



Прежде звезда рассказывала, что Селин иногда плохо себя ведет. По ее мнению, девочка приближается к кризису трех лет, когда дети начинают постоянно капризничать.

Шульгина заметила, что чадо не слушается родителей, а на просьбы «вести себя нормально» реагирует отказом. Также модель обратила внимание, что девочка пытается добиться от мамы и папы желаемого, но они научились игнорировать манипуляции малышки.

При этом сын певицы Валерии Арсений Шульгин говорит о том, что ему трудно не «вестись» на провокационные просьбы дочери. Так, иногда он жертвует работой, чтобы удовлетворить потребности ребенка.

Селин уже научилась разговаривать, считать и писать. По словам звездных родителей, девочка хорошо знает не только родной язык, но и иностранный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шульгина впервые заговорила о трудностях материнства.

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