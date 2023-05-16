Кризис трех лет: невестка Валерии впервые заговорила о трудностях материнства

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Невестка певицы Валерии впервые заговорила о трудностях материнства

Кризис трех лет: невестка Валерии впервые заговорила о трудностях материнства

Фото: Instagram* / lianashulginaa

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Девушка пожаловалась фанатам на капризы ребенка и попросила совета.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина на днях пожаловалась на кризис трех лет, который настиг ее ребенка. Она поделилась с подписчиками видео, на котором ее дочь Селин громко плачет, а на любые просьбы родителей реагирует отказом, пишет издание Вокруг. ТВ.

Сын известной российской певицы Арсений и Лиана стали родителями в январе 2021 года. После того как модель впервые стала мамой, ее жизнь кардинально изменилась. Теперь девушка делится с подписчиками этапами взросления ее дочери и трудностях воспитания. Так, молодая мама решила спросить совета у своих фанатов о том, как они справлялись со своими детьми, когда те переставали их слушаться.

Примечательно, что это первый раз, когда Шульгина решила публично озвучить трудности в воспитании ребенка. Обычно она хвалила малышку за успехи: к двум годам та научилась разговаривать. Ребенок также хорошо понимает не только русский язык, но и иностранный. Блогер рассказывала, что Селин растет очень любознательной и активной: часто задает вопросы и с интересом познает окружающий мир.

«Не пройдет мимо вещи, если не знает, как она называется. Наша самая лучшая игрушка — книга», — отмечала невестка Валерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой бессонной ночи Лианы Шульгиной из-за дочери.

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