«Дико устала»: французская любовница Абдулова Штейнман ушла в монастырь

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40

Французская любовница Абдулова Лариса Штейнман ушла в монастырь

«Дико устала»: французская любовница Абдулова Штейнман ушла в монастырь

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Бывшая богемная красавица нашла приют в объятьях Бога. От чего пыталась сбежать «бессовестная» любовь знаменитости?

Самая известная любовница актера Александра Абдулова журналистка Лариса Штейнман на протяжении трех месяцев живет в Топловском женском монастыре в Крыму. Разглядеть в женщине в платке и мешковине бывшую светскую львицу и любительницу мини-юбок практически невозможно, сообщают корреспонденты «Экспресс газеты», которые наткнулись на Ларису во время экскурсии.

«Да, это я. Учусь послушанию и смирению. Исцеляюсь. Потихоньку», — прокомментировала она.

Штейнман рассказала и про свой распорядок дня в монастыре. Просыпается 51-летняя послушница к утренней молитве, которая начинается в 06:00, спустя полтора часа идет на завтрак. Обед по уставу предусмотрен в 11:30, а ужин в 17:00. Затем женщина идет на вечернюю молитву и ложится спать в 22:00.

«Почему я здесь? Дико устала. От всего. Ничего не помогало. Приехала на перезагрузку. Понравилось. Тружусь и живу как трудница», — призналась она.

Штейнман обратилась к Богу после болезни одного из ее бойфрендов, который угодил в клинику на Бали с флюсом и депрессией. Вскоре она и вовсе решила отказаться от плотских желаний и решила научиться смирению, в свободное время купаться в источниках, печь хлеб и неустанно вести службы.

Роман Абдулова и журналистки закрутился в 80-х годах, однако публичное признание появилось незадолго до смерти артиста. Тогда Штейнман выпустила книгу, где в красках расписала каждую деталь их отношений, в том числе сексуальных. За это поклонники окрестили ее «бессовестной», но критика не напугала избранницу Абдулова. После она даже появлялась на ток-шоу, где рассказывала об отношениях со звездой. В одной из программ была проведена ДНК-экспертиза рожденной ею во Франции дочери, однако родство с Абдуловым не подтвердилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сети появилось фото отца Филиппа Киркорова с предполагаемой любовницей.

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