Наш Майкл Джексон: в сети завирусилось видео с танцем юного кадета в Татарстане

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Игорь Рязов
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В сети завирусилось видео с танцующим как Майкл Джексон кадетом из Татарстана

Наш Майкл Джексон: в сети завирусилось видео с танцем юного кадета в Татарстане

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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Подросток зажег под песню короля поп-музыки Billie Jean. Повторил и знаменитую лунную походку.

Пользователей сети покорило видео с танцем юного кадета в Татарстане — ролик уже завирусился. Фрагмент выступления опубликовал местный телеканал ТНВ.

На кадрах подросток танцует в стиле Майкла Джексона под песню короля поп-музыки Billie Jean. Исполнил он и знаменитую лунную походку. Стоящие рядом с мальчиком ребята постарше выполняли более простые движения. В конце выступления один из них подхватил юного танцора, посадил себе на плечи и убежал с импровизированной танцплощадки.

Как уточняет ТНВ, звездой видео оказался воспитанник Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Учреждение расположено в Нижнекамске, на днях там прошло мероприятие в честь выпуска 2023 года. На нем и выступил подросток.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с танцем российского теннисиста Даниила Медведева после победы на турнире серии Маstеrs. Он сплясал что-то похожее на танец маленьких утят.

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