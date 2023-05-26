Наш Майкл Джексон: в сети завирусилось видео с танцем юного кадета в Татарстане

Подросток зажег под песню короля поп-музыки Billie Jean. Повторил и знаменитую лунную походку.

Пользователей сети покорило видео с танцем юного кадета в Татарстане — ролик уже завирусился. Фрагмент выступления опубликовал местный телеканал ТНВ.

На кадрах подросток танцует в стиле Майкла Джексона под песню короля поп-музыки Billie Jean. Исполнил он и знаменитую лунную походку. Стоящие рядом с мальчиком ребята постарше выполняли более простые движения. В конце выступления один из них подхватил юного танцора, посадил себе на плечи и убежал с импровизированной танцплощадки.

Как уточняет ТНВ, звездой видео оказался воспитанник Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Учреждение расположено в Нижнекамске, на днях там прошло мероприятие в честь выпуска 2023 года. На нем и выступил подросток.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с танцем российского теннисиста Даниила Медведева после победы на турнире серии Маstеrs. Он сплясал что-то похожее на танец маленьких утят.