Жена Байдена опозорилась в Вашингтоне во время пафосной речи

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 86 0

Жене Байдена пришлось выпрашивать аплодисменты у молчавшей публики в Институте Рейгана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Американские журналисты сравнили первую леди США с Джебом Бушем, которому пришлось выпрашивать аплодисменты после «громкой» фразы. Ролик с ним стал вирусным.

Жена президента США Джо Байдена попала в неловкую ситуацию во время выступления — ей пришлось выпрашивать аплодисменты у хранившей молчание публики. На казус обратило внимание издание New York Post (NYP).

«Я посетила красные и синие штаты (республиканские и демократические. — Прим. ред.) и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия», — заявила первая леди США с трибуны.

Сидевшие перед ней в Институте Рейгана люди никак не отреагировали на фразу о единстве. Джилл Байден на мгновение замолчала, после чего попросила об аплодисментах.

«И… Хм, я подумала, что вы могли бы по этому поводу похлопать», — заявила жена президента США, что вызвало смех и аплодисменты слушателей.

Журналисты NYP сравнили эту ситуацию с вирусным видео «отчаявшегося» Джеба Буша. Во время предвыборной кампании в 2016 году республиканец «со смесью вежливости и раздражения» попросил публику похлопать ему, когда его «громкую» фразу встретили тишиной, напомнили журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7. На опубликованном видео заметно, что президенту США потребовалось около минуты, чтобы понять, куда именно нужно встать для фотографирования. На какое-то время американский лидер просто застыл, повернувшись спиной к камерам.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:58
ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО
10:45
Звал во все фильмы и бросил: почему распался союз Хелен Бонэм Картер и Тима Бертона
10:29
FAZ: Украина запросила у Германии ракеты Taurus с дальностью полета 500 км
10:15
Жена Байдена опозорилась в Вашингтоне во время пафосной речи
10:04
Эксперт раскрыла эффективный способ избавления от жары
10:00
Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Обман времени: можно ли омолодиться при помощи переливания крови
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Нобелевский лауреат, плейбой, челночный дипломат: Генри Киссинджеру — 100 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023