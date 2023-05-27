Привет из 90-х: замурованное в бочке тело обнаружили под Красноярском

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 13 0

В Красноярском крае обнаружили замурованное в бочке тело

Привет из 90-х: замурованное в бочке тело обнаружили под Красноярском

Фото: www.globallookpress.com / R. Bala

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Пока неизвестно, кто и зачем убил жертву столь изощренным способом.

Житель поселка «Березовый лог» под Красноярском обнаружил рядом со своим участком бочку с замурованным трупом. Шокирующими кадрами делится 5-tv.ru.

Сообщается, что проржавевшую тару мужчина нашел в 200 метрах от собственного забора. Посчитав, что бочка пригодится в хозяйстве, мужчина прикатил ее на свой участок.

Очевидец признался, что его удивил слишком большой вес. Но он решил, что внутри находится спрятанный кем-то клад. Распилив бочку, вместо сокровищ очевидец увидел скелет человека.

В Красноярском крае мужчина обнаружил замурованный в бочке трупВ Красноярском крае мужчина обнаружил замурованный в бочке труп. 5-tv.ru

Прибывшие на место эксперты, смогли установить, что жертву засунули в бочку, сверху засыпали песком и щебнем, а затем залили бетоном. При этом скончавшегося даже не пытались ограбить. Рядом с трупом обнаружили остатки часов.

Сейчас специалисты пытаются установить личность погибшего. Кроме того, правоохранительные органы выясняют, как бочка спустя столько лет внезапно оказалась на видном месте, и кто казнил жертву столь изощренным способом.

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