Привет из 90-х: замурованное в бочке тело обнаружили под Красноярском

Пока неизвестно, кто и зачем убил жертву столь изощренным способом.

Житель поселка «Березовый лог» под Красноярском обнаружил рядом со своим участком бочку с замурованным трупом. Шокирующими кадрами делится 5-tv.ru.

Сообщается, что проржавевшую тару мужчина нашел в 200 метрах от собственного забора. Посчитав, что бочка пригодится в хозяйстве, мужчина прикатил ее на свой участок.

Очевидец признался, что его удивил слишком большой вес. Но он решил, что внутри находится спрятанный кем-то клад. Распилив бочку, вместо сокровищ очевидец увидел скелет человека.

В Красноярском крае мужчина обнаружил замурованный в бочке труп. 5-tv.ru

Прибывшие на место эксперты, смогли установить, что жертву засунули в бочку, сверху засыпали песком и щебнем, а затем залили бетоном. При этом скончавшегося даже не пытались ограбить. Рядом с трупом обнаружили остатки часов.

Сейчас специалисты пытаются установить личность погибшего. Кроме того, правоохранительные органы выясняют, как бочка спустя столько лет внезапно оказалась на видном месте, и кто казнил жертву столь изощренным способом.

Тела матери и сына нашли в квартире на Арбате после звонка из США

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский городской суд вынес приговор Виталию Бережному, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Мужчина получил пожизненный срок.