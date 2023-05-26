Изнасиловавшему и убившему 8-летнюю девочку в Тюмени дали пожизненный срок

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Суд приговорил изнасиловавшего и убившего 8-летнюю девочку Бережного к пожизненному

Фото, видео: Пресс-служба Мосгорсуда; 5-tv.ru

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Преступник больше месяца хранил тело жертвы у себя дома.

Московский городской суд вынес приговор Виталию Бережному, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Виновник будет сидеть в тюрьме всю оставшуюся жизнь. Об этом заявила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По результатам судебного рассмотрения уголовного дела судом присяжных заседателей в отношении подсудимого принят обвинительный вердикт. Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Девочка исчезла в конце июня позапрошлого года. Через полтора месяца после пропажи девочки ее тело нашли на берегу озера, расположенное в двух с половиной километрах от родительского дома. На трупе были явные признаки насильственной смерти. Спустя неделю после чудовищной находки правоохранительные органы поймали возможного убийцу. Им оказался 40-летний житель Сургута Виталий Бережный, работающий на местной мебельной фабрике.

Сначала мужчина признался в содеянном, однако позже стал отрицать вину, якобы согласился с обвинениями под пытками. Дело дошло даже до президента РФ — Бережный написал письмо Владимиру Путину. Однако уйти от наказания все равно не получилось. В ходе следственных мероприятий вина задержанного была доказана.

Как установили правоохранительные органы, мужчина обманным путем заманил школьницу в арендованную квартиру. Там преступник надругался над маленькой жертвой, а потом задушил. Чуть больше месяца хранил тело девочки у себя дома, а потом спрятал у озера.

«Установлено, что в день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения», — объяснили в пресс-службе СК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что якутского врача подозревают в изнасиловании 9-летней девочки.

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