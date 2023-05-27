Пожар охватил несколько павильонов на московском рынке «Садовод»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 55 0

К месту ЧП уже направлены экстренные службы.

Пожар охватил несколько павильонов на московском рынке «Садовод»

Фото: МЧС России / ТАСС

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Пожар вспыхнул на крупнейшем московском рынке «Садовод». Как сообщил источник 5-tv.ru, в настоящий момент к месту ЧП уже направлены экстренные службы.

Всех людей, кто находился рядом с местом возгорания, экстренно эвакуировали. Предварительно, пламя охватило сразу три павильона, расположенных на 25-й линии.

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