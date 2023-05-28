В МИД Ирана жестко ответили Зеленскому после его слов о России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 97 0

Пресс-секретарь МИД Ирана Канани раскритиковал Зеленского после его слов о России

В МИД Ирана жестко ответили Зеленскому после его слов о России

Фото: REUTERS / Louise Delmotte

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Украинский лидер пытался что-то предъявить Тегерану, но в ответ получил «пощечину».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран перестать поддерживать Россию, поскольку это приведет к якобы большей изоляции Тегерана. За свое высказывание он получил жесткий ответ от пресс-секретаря МИД Исламской Республики Насера Канани. Об этом пишет агентство ISNA.

«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана, и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — заявил Канани.

Иранский политик отметил, что цели Зеленского можно назвать организацией политического шоу. Таким образом украинский лидер пытается отвлечь внимание общества безосновательными претензиями, которые не подкреплены какими-то фактами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Иран смеется в лицо США и продолжает сотрудничать с Россией. Однако Вашингтон все же пытается оказать давление на Тегеран, но безуспешно.

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