«Одна из инвестиций»: Захарова напомнила о роли США в Холокосте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Захарова: одна из инвестиций США привела к Холокосту

«Одна из инвестиций»: Захарова напомнила о роли США в Холокосте

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, как американские компании поддерживали вермахт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, как одна из «инвестиций» США спровоцировала Холокост во время Второй мировой войны. Историческими подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

«Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту», — написала дипломат.

По ее словам, во времена событий ВОВ, именно миллиарды американских долларов стали причиной массового истребления мирных людей. Таким образом, ни дня кого не секрет, что две американские компании, Ford и General Motors, не только производили технику для нужд Третьего Рейха, но и использовали труд узников Освенцима на своих предприятиях.

Кроме того, добавила официальный представить внешнеполитического ведомства, на заводе Kodak в военное время изготавливали взрыватели для авиабомб, а JPMorgan Chase & Co, ранее известный под названием Chase National Bank, производил многомиллиардные транзакции для покупки фашистским Берлином долларов и страхования имущества и жизни охраны концлагерей.

Сегодня история повторяется, отметила Захарова, — Запад продолжает вливать огромные финансы в безжалостный украинский нацистский режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия пытается сделать поляков виновными в Холокосте.

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