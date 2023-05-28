Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему у него нет детей

Мужчина предпочитает жить в свое удовольствие и не хочет растить детей в современном мире

Музыкальный редактор и критик Сергей Соседов признался, что не хочет заводить детей. Об этом журналист рассказал в эфире одного из федеральных каналов.

Мужчина заявил, что является противником современных гаджетов и социальных сетей. А в наши дни нельзя воспитывать детей без допуска к современным технологиям. В противном случае они могут стать изгоями в обществе.

«Я человек советской закалки, советского воспитания, я противник всяких гаджетов и компьютеров, я ненавижу соцсети. А детей с раннего возраста воспитывают на этих гаджетах. С годовалого возраста они уже что-то там набирают. Я бы не хотел, чтобы мои дети так росли», — отметил Соседов.

Мужчина предпочитает жить в свое удовольствие. К примеру, он любит проводить время на даче в деревне Митяево. При этом музыкальный критик не обустраивает огородов, а просто лежит на гамаке среди яблонь.

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