Певец прямо перед камерами ударил журналиста рукой между ног. Чем он руководствовался в тот момент?

Музыкальный критик Сергей Соседов в шутливой форме высказался о скандальной ситуации, в которой оказался певец Филипп Киркоров. На красной ковровой дорожке в Крокус Сити Холле артист ударил журналиста по интимному месту. Дело в том, что интервьюер задал вопрос о прическе поп-короля, однако тот от такого вопроса возмутился.

«Может быть, там (на видео — Прим. ред.) было какое-то продолжение, мы же не знаем», — сказал Сергей Соседов в беседе с 5-tv.ru.

При этом, отметил музыкальный критик, вопрос журналиста был действительно глупым и неуместным. По его мнению, ситуацию можно было бы обыграть совсем иначе. И, может быть, продолжение у нее вышло бы другое.

«Можно было спросить: „У вас паричок новый? Кто шьет вам постиж (парик — Прим. ред.)?“ <…> Он же сказал, а что у вас что с прической? А вот „Кто шьет вам постиж? Я хочу такой же“. Вот это бы растрогало Филиппа», — шутливо предположил Соседов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об инциденте между Киркоровым и журналистом на ковровой дорожке.