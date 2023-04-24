«Было бы другое продолжение?» — Соседов высмеял Киркорова за интимный инцидент

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 312

Соседов шутливо высмеял Киркорова за инцидент с журналистом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Певец прямо перед камерами ударил журналиста рукой между ног. Чем он руководствовался в тот момент?

Музыкальный критик Сергей Соседов в шутливой форме высказался о скандальной ситуации, в которой оказался певец Филипп Киркоров. На красной ковровой дорожке в Крокус Сити Холле артист ударил журналиста по интимному месту. Дело в том, что интервьюер задал вопрос о прическе поп-короля, однако тот от такого вопроса возмутился.

«Может быть, там (на видео — Прим. ред.) было какое-то продолжение, мы же не знаем», — сказал Сергей Соседов в беседе с 5-tv.ru.

При этом, отметил музыкальный критик, вопрос журналиста был действительно глупым и неуместным. По его мнению, ситуацию можно было бы обыграть совсем иначе. И, может быть, продолжение у нее вышло бы другое.

«Можно было спросить: „У вас паричок новый? Кто шьет вам постиж (парик — Прим. ред.)?“ <…> Он же сказал, а что у вас что с прической? А вот „Кто шьет вам постиж? Я хочу такой же“. Вот это бы растрогало Филиппа», — шутливо предположил Соседов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об инциденте между Киркоровым и журналистом на ковровой дорожке.

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«Было бы другое продолжение?» — Соседов высмеял Киркорова за интимный инцидент

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