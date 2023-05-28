Оксана Самойлова и Джиган отправили старшую дочь к психологу

|
Алексей Панков
Алексей Панков 35 0

Звездные родители не хотят конфликтовать с ребенком.

Оксана Самойлова и Джиган отправили старшую дочь к психологу

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Читайте нас в: Дзен Новости

Оксана Самойлова рассказала, что для разрешения конфликтов со старшей дочерью Ариелой она наняла девочке психолога. Об этом модель заявила в интервью Super.ru.

Девушка отметила, что занятия уже дали результат. Например, она узнала о необходимости подростков получать негативный опыт.

«Детям в подростковом возрасте просто необходимо получать негативный опыт. Мы, взрослые, его получаем автоматически, а дети нет, им приходится его придумывать. Задача родителей — выдохнуть и понять, что они это не нам назло, а просто так вот мозг устроен», — рассказала Самойлова.

«Не будет пузика»: Оксана Самойлова рассказала о «жесточайшей» диете Джигана

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Джигана обманула подписчиков, сообщив, что не пользуется фильтрами. Однако внимательные фанаты девушки увидели, что та вводит их в заблуждение.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
Спасший Машу Шейх врач сделал предложение возлюбленной на концерте певицы
20:30
Захарова вскрыла националистические идеи США
20:12
Оксана Самойлова и Джиган отправили старшую дочь к психологу
20:08
Эрдоган побеждает на выборах президента Турции
19:52
Экономический железный занавес: как США постепенно «превращается» в СССР
19:30
Дмитриенко сообщил о краже имущества из квартиры экс-возлюбленной Рапунцель

Сейчас читают

Кричат, нарушают и подавляют: как выявить абьюзера на работе
Точно в цель: российские войска уничтожили позиции ВСУ на Авдеевском направлении
Просто надень это! Стилист составила ТОП-5 способов омоложения с помощью одежды
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023