Оксана Самойлова и Джиган отправили старшую дочь к психологу

Оксана Самойлова рассказала, что для разрешения конфликтов со старшей дочерью Ариелой она наняла девочке психолога. Об этом модель заявила в интервью Super.ru.

Девушка отметила, что занятия уже дали результат. Например, она узнала о необходимости подростков получать негативный опыт.

«Детям в подростковом возрасте просто необходимо получать негативный опыт. Мы, взрослые, его получаем автоматически, а дети нет, им приходится его придумывать. Задача родителей — выдохнуть и понять, что они это не нам назло, а просто так вот мозг устроен», — рассказала Самойлова.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Джигана обманула подписчиков, сообщив, что не пользуется фильтрами. Однако внимательные фанаты девушки увидели, что та вводит их в заблуждение.

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