На Западе сообщили, что Россия уничтожила почти все Bayraktar у ВСУ
Business Insider: ВС РФ уничтожила почти все Bayraktar TB2 ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform
Оставшиеся беспилотники используются для разведывательных целей.
Российской армии удалось уничтожить большинство БПЛА Bayraktar TB2 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой информацией поделилось издание Business Insider.
Аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэл Бендетт заявил, что подобная техника хорошо себя показывает, когда у противника отсутствуют системы РЭБ. Благодаря обилию подобных средств у ВС РФ, БПЛА невозможно использовать в боевых условиях.
«Общая оценка беспилотников, таких как TB2, показала, что они хорошо работают без сложной противовоздушной и радиоэлектронной защиты. <…> Как относительно медленный и низколетящий БПЛА, он может стать целью для целого ряда хорошо организованных систем ПВО — мы видели это в Ливии и в Нагорном Карабахе», — отметил Бендетт.
Сейчас ВСУ используют оставшиеся машины для разведывательных полетов. В реальных сражениях они не принимают участия.
В прошлом году Украина заявила, что с начала СВО она получила 50 беспилотников ТБ2, но к концу 2022 года они практически исчезли с поля боя. Командующий силами ПВО России генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что в апреле ВС РФ уничтожили более 100 украинских беспилотников.
Ранее 5-tv.ru показывал борьбу передвижных ЗРК «Оса» с беспилотниками ВСУ.
- 28 мая
- «Всплеск энергии»: в США гадают, куда РФ пойдет после разгрома «контрнаступления» ВСУ
- 28 мая
- Лукашенко: столкновение России и Украины было неизбежно
- 28 мая
- Разведка ВСУ не сможет засечь: как на передовой работают расчеты «Тюльпанов»
- 28 мая
- Российские военные за сутки уничтожили самоходку Krab и две гаубицы ВСУ
- 28 мая
- Точно в цель: российские войска уничтожили позиции ВСУ на Авдеевском направлении
- 28 мая
- Защитники Донбасса ликвидировали две украинские ДРГ под Харьковом
- 28 мая
- «Неприемлемая эскалация»: как в МИД РФ отозвались о поставках Киеву истребителей
- 28 мая
- Минобороны: на купянском направлении уничтожены склады «иностранного легиона»
- 28 мая
- ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
- 28 мая
- Актер Павел Устинов совершил подвиг в зоне спецоперации: «Достали всех»
Читайте также
71%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?