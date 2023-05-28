На Западе сообщили, что Россия уничтожила почти все Bayraktar у ВСУ

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Алексей Панков
Алексей Панков 54 0

Business Insider: ВС РФ уничтожила почти все Bayraktar TB2 ВСУ

На Западе сообщили, что Россия уничтожила почти все Bayraktar у ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform

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Тема:
Спецоперация

Оставшиеся беспилотники используются для разведывательных целей.

Российской армии удалось уничтожить большинство БПЛА Bayraktar TB2 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой информацией поделилось издание Business Insider.

Аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэл Бендетт заявил, что подобная техника хорошо себя показывает, когда у противника отсутствуют системы РЭБ. Благодаря обилию подобных средств у ВС РФ, БПЛА невозможно использовать в боевых условиях.

«Общая оценка беспилотников, таких как TB2, показала, что они хорошо работают без сложной противовоздушной и радиоэлектронной защиты. <…> Как относительно медленный и низколетящий БПЛА, он может стать целью для целого ряда хорошо организованных систем ПВО — мы видели это в Ливии и в Нагорном Карабахе», — отметил Бендетт.

Сейчас ВСУ используют оставшиеся машины для разведывательных полетов. В реальных сражениях они не принимают участия.

В прошлом году Украина заявила, что с начала СВО она получила 50 беспилотников ТБ2, но к концу 2022 года они практически исчезли с поля боя. Командующий силами ПВО России генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что в апреле ВС РФ уничтожили более 100 украинских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru показывал борьбу передвижных ЗРК «Оса» с беспилотниками ВСУ.

Тема:
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