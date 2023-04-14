Как жалит «Оса»: военкор показал борьбу передвижных ЗРК с беспилотниками ВСУ

Пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ перехватили наши военные на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

А в Артемовске наши штурмовые группы дошли уже до западных окраин. Все попытки Киева доставить в город боеприпасы и подкрепление пресекают наши десантники.

От вражеских беспилотников наших бойцов надежно защищает «Оса». Этот зенитно-ракетный комплекс поражает воздушные цели на расстоянии до десяти километров. Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь покажет, как жалит врага «Оса». Смотрите подробности в репортаже.