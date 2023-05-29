«Сама на себя не похожа»: Юлия Меньшова показала честное фото без макияжа

Актриса, по мнению поклонников, сильно изменилась после смерти знаменитого отца Владимира Меньшова, в том числе внешне.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова показала себя как есть — без идеальной укладки, макияжа и «правильных» ракурсов. 53-летняя звезда опубликовала в личном блоге фото, сделанное в театральной гримерной, и спровоцировала активное обсуждение ее внешности. Этот кадр накануне спектакля, продемонстрировал не только честные отношения артистки со своим возрастом, но и, как сочли некоторые поклонники, ее душевную рану.

По мнению фанатов, телеведущая сильно сдала после смерти горячо любимого отца — знаменитого режиссера, обладателя «Оскара» Владимира Меньшова. Как пишет 7Дней.ru, многие подписчики провели параллель между утратой в семье и внешним видом звезды. Перед публикой она предстала уставшей и вовсе не идеальной — не такой, как на экране.

«Я даже не узнала вас сначала»;

«Улыбка решает все, хотя глаза очень грустные»;

«Сама на себя что-то непохожа», — писали комментаторы.

Поклонники не узнали Юлию Меньшову на фото без косметики. Фото: Instagram* / juliavmenshova

Однако с момента ухода отца Меньшовой прошло уже два года. Она не скрывала, что тяжело переживала потерю, но все же продолжала активно работать — посвятила папе отснятое незадолго до трагедии интервью, записала множество других, продолжила выступать со спектаклями.

Несмотря на критику внимательных фолловеров, многие фанаты защищают актрису. Они настаивают, что собственному стилю артистка не изменила: она не «накачивает» лицо филлерами, выглядит ухоженной, стильной женщиной своего возраста. А хейтеры — они всегда найдут изъян и «обличат» знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто вскоре станет невесткой Юлии Меньшовой. Сын телеведущей спустя год после предложения руки и сердца своей избраннице начал подготовку к свадьбе.

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