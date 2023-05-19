Сын Юлии Меньшовой женится на актрисе из сериала «Триггер»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 8

Сын телеведущей Юлии Меньшовой женится на актрисе из сериала «Триггер»

Сын Юлии Меньшовой женится на актрисе из сериала «Триггер»

Фото: Instagram* / juliavmenshova

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Андрей Гордин сделал возлюбленной предложение руки и сердца еще в прошлом году, но только теперь начал подготовку к свадьбе.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова готовится к новому статусу — свекрови. Ее старший сын Андрей Гордин собрался жениться. Избранницей его стала актриса, известная публике по небольшой роли в сериале «Триггер». Девушка окончила Ярославский театральный институт, в столице пока играла лишь в эпизодах. Ей 27 лет, на два года больше, чем жениху. Предложение руки и сердца артистка получила еще осенью прошлого года, но прессу оповещать пара не спешила.

Влюбленные вместе уже давно, Кукушкина близко знакома со звездной семьей будущего мужа, ей удалось построить с будущими родственниками теплые отношения. Для всех наступило время подготовки к свадьбе. Жених и невеста выбирают место для торжества, ищут фотографа и занимаются другими приятными хлопотами. Гордин уже не скрывает грядущих перемен и просит у подписчиков в соцсетях помощи в поиске персонала для организации свадьбы.

Юлия Меньшова единственная дочь ныне покойного режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Она замужем за коллегой Игорем Гординым. В браке телеведущая повторила судьбу своих родителей — после расставания и даже развода она воссоединилась с супругом. У пары двое детей — Андрей и 19-летняя Таисия. Дочь учится в МГУ и планирует стать журналистом, сын играет в театре и преподает актерское мастерство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит подготовка к свадьбе у певицы Татьяны Булановой. Для артистки этот брак станет третьим, избранник моложе нее на 19 лет.

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