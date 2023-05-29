Число кибератак на клиентов российских банков выросло на 60%

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По мнению экспертов, одной из причин могло стать распространение вредоносного ПО.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

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Число кибератак на клиентов российских банков выросло на 60%. Об этом «Известиям» сообщили эксперты отрасли. Этой весной зафиксировано наибольшее количество попыток перехвата аккаунтов в сервисах онлайн-банкинга.

Получив доступ к учетной записи жертвы, мошенники выводят чужие деньги на свои счета. Одной из причин роста атак могло стать рекордное число опубликованных утечек и распространение вредоносного ПО.

Эксперты напоминают: в случае подозрительных телефонных звонков или СМС следует перезвонить в банк самостоятельно

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