Число кибератак на клиентов российских банков выросло на 60%
По мнению экспертов, одной из причин могло стать распространение вредоносного ПО.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru
Число кибератак на клиентов российских банков выросло на 60%. Об этом «Известиям» сообщили эксперты отрасли. Этой весной зафиксировано наибольшее количество попыток перехвата аккаунтов в сервисах онлайн-банкинга.
Получив доступ к учетной записи жертвы, мошенники выводят чужие деньги на свои счета. Одной из причин роста атак могло стать рекордное число опубликованных утечек и распространение вредоносного ПО.
Эксперты напоминают: в случае подозрительных телефонных звонков или СМС следует перезвонить в банк самостоятельно
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