Я артистка и люблю сцену: Анна Седокова оставила сына ради профессии

Многодетная мама подчеркивает, что каждой женщине важна ее личная жизнь.

Анна Седокова больше не переживает, что не уделяет своему шестилетнему сыну Гектору достаточного количества внимания. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на акустическом концерте JONY в VK Оранжерее на ВДНХ.

«Я понимаю, что каждой женщине важна ее личная жизнь, и я поняла в какой-то момент, что я артистка, я люблю выходить на сцену, я люблю слушать красивую музыку. И мне кажется, что важно быть собой», — поделилась своим мнением Седокова.

По признанию певицы, ей важно не только заниматься семьей и воспитывать детей, но реализовывать себя творчестве, поэтому если физически ей не хватает ресурса провести лишний час с сыном, она не будет корить себя, как делала это раньше.

«Когда ты болен сценой, нет ничего, что может заменить ее: ни отношения, ни любовь. Сцену может заменить только сцена», — считает артистка.

Анна Седокова – мать троих детей. 18-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича (спортсмен умер в 2014 году. – Прим.ред.) живет отдельно от звездной мамы и учится в университете в Бостоне, а 11-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского проживает в США вместе со своим отцом. Шестилетний Гектор родился от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым, с которым певица рассталась вскоре после рождения наследника.

Ранее 5-tv.ru писал, как Седокова откровенно рассказала об ужасах третьих родов.