В России будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 161 0

Глава государства подписал соответствующий документ.

В России будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать президиум Военно-промышленной комиссии в стране. Информация об этом следует из документа, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что Путин подписал указ о создании органа, который будет принимать оперативные решения в военно-промышленной области. Указ вступил в силу.

В документе отмечается, что образование ВПК несет за собой некоторые цели, в том числе совершенствование данной сферы. Сообщается, что президиум будет решать задачи, находящиеся в его ведении.

Указом также было установлено, что заседания членов президиума будут проводиться по поручению главы государства, председателя российского правительства, а также, в отдельных случаях, он могут быть инициированы председателем коллегии ВПК.

Порядок работы органа будет регулироваться кабинетом министров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назначил нового главу управления президента по вопросам госслужбы.

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