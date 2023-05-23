Путин назначил нового главу управления президента по вопросам госслужбы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Данная структура помогает в решении кадровых поручений главы государства.

Путин назначил нового главу управления президента по вопросам госслужбы

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Президент Россия Владимир Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова. Об этом говорится в новом указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Данная стуктура обеспечивает деятельность главы государства в решении кадровых вопросов и полномочий по проведению государственной политики в области государственной службы.

Также служащие подразделения осуществляют в пределах своих полномочий контроль за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений и поручений президента по вопросам государственной службы, готовят предложения по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции в органах государственной власти и иных государственных органах, а также урегулирования конфликта интересов и кадровой политики.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Сергей Бутин назначен заместителем министра иностранных дел РФ.

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