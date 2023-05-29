Численность женщин 30-39 лет в России сократится более чем на треть к 2030 году

Общее число женщин репродуктивного возраста в стране также будет падать.

Численность женщин в возрасте от 30 до 39 лет в России к 2030 году сократится на 33,8% — с 12 миллионов до 7,9 миллиона. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Московском международном демографическом форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности».

«У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 миллиона», — заявила Баталина.

Она добавила, что общее число женщин репродуктивного возраста к 2030 году будет сокращаться.

Ранее Минтруд и НИУ ВШЭ опубликовали совместный доклад о демографической ситуации в России. Согласно ему, в ближайшие годы в стране возможно снижение рождаемости по двум причинам: сокращение числа женщин в фертильном возрасте и структурные изменения на рынке труда, где представители среднего класса отказываются от рождения детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в целях поддержки семей с детьми планирует ввести семейный сертификат на приобретение первой машины отечественного производства.