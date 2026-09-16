«Тест ДНК показал, что моя лучшая подруга на самом деле приходится мне сестрой»

Metrо: женщины дружили много лет и узнали, что они сестры

Мина Гелтинк и Минал Тейссен много лет считали друг друга близкими подругами, а позже выяснили, что их связывает не только дружба. ДНК-тест показал, что женщины являются биологическими сестрами. Об этом сообщило Metro.

Обе женщины родились в Индии, но в младенчестве были усыновлены голландскими семьями и выросли в Нидерландах. Они познакомились в подростковом возрасте на мероприятии для приемных семей и сразу заметили необычное сходство.

«Посмотрите на себя в зеркало», — сказали им тогда другие участники встречи.

По словам Мины, она сразу обратила внимание на одинаковые черты лица и манеру смеяться.

«Я подумала: «Боже мой, у нее мой нос! У нас с ней одинаковый смех», — рассказала женщина.

После первой встречи Мина и Минал быстро сблизились. Они обменялись контактами и начали регулярно общаться.

Девушки переписывались о школьной жизни, первых симпатиях, прогулках и даже общей любви к группе Backstreet Boys. Несмотря на то что официально они не были родственницами, подруги часто называли друг друга «сестренкой».

Со временем связь между ними прервалась: Минал переехала во Францию, а Мина стала мамой и занялась семьей.

Спустя годы Мина узнала о возможности пройти генетическое исследование на встрече для приемных родителей из Индии. В 2017 году она сделала тест через специальный сервис, но тогда никаких совпадений обнаружено не было.

Позже женщина удалила приложение.

Переломный момент произошел в мае 2026 года, когда Мина получила неожиданное сообщение от Минал.

«Помнишь меня?» — написала она.

Оказалось, что незадолго до этого Минал также прошла ДНК-тест во время поездки к приемным родителям в Нидерланды. Вместе с сообщением она отправила Мине результаты исследования.

После повторной установки приложения Мина увидела совпадение на 100%. Анализ показал, что женщины являются биологическими сестрами.

После неожиданного открытия Мина и Минал стали общаться каждый день. Теперь они знакомятся с семьями друг друга, детьми и приемными родителями.

Женщины отмечают, что их сходство проявляется не только во внешности. Они часто одновременно произносят одинаковые фразы, повторяют жесты друг друга и даже одинаково реагируют на ситуации.

«Минал была недостающим кусочком пазла, который я так долго ждала», — призналась Мина.

История двух женщин стала примером того, как современные генетические тесты помогают людям находить родственников спустя десятилетия после разлуки.

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