«У меня стоит стоп»: 57-летняя Салтыкова рассказала о причинах отказа от секса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Певица Ирина Салтыкова заявила, что отказалась от секса из-за своей публичности

«У меня стоит стоп»: 57-летняя Салтыкова рассказала о причинах отказа от секса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость также раскрыла требования к потенциальному избраннику.

Звезда 90-х Ирина Салтыкова отказалась от секса из-за своей публичности и боязни распространения слухов о себе. В этом певица призналась в эфире федерального телеканала.

«Я публичный человек, поэтому у меня стоит такой стоп. Я не могу себе позволить то, что позволено другим просто ради „хочу“. Я постоянно себя сдерживаю, и благодаря этому ничего хорошего», — сказала она.

Также Салтыкова раскрыла требования к потенциальному мужу. По ее словам, у них с избранником должно быть более-менее одинаковое воспитание и образование. Кроме того, важно, чтобы мужчина был материально обеспечен.

«Я, например, привыкла летать бизнес-классом, а он — экономом. И как мы будем летать?» — пояснила Салтыкова.

Певица семь лет была замужем за солистом групп «Форум» и «Электроклуб» Виктором Салтыковым. Пара развелась в 1995 году. От этого брака у Ирины есть дочь Алиса, которая пошла по стопам родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Салтыкова публично набросилась с оскорблениями на пластического хирурга, который уличил ее в операциях на лице.

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