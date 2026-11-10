Макроны подали новый иск к журналистке из-за слухов о поле первой леди Франции

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Кэндис Оуэнс на протяжении нескольких лет публикует материалы о Брижит, в которых утверждает, что она якобы родилась мужчиной*.

Макроны подали в суд на журналистку из-за заявлений о Брижит

Фото: www.globallookpress.com/Phil Lewis

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит вновь обратились в суд против американской журналистки и блогера Кэндис Оуэнс. Поводом стали ее публикации и заявления о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной*. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Иск поступил 4 ноября в федеральный суд штата Теннесси. В документе более 400 страниц французская пара приводит около 88 эпизодов, которые считает клеветническими. По мнению Макронов, после подачи первого иска в 2025 году Оуэнс не прекратила распространять эти утверждения, а продолжила их публиковать. Первый иск против Оуэнс Брижит Макрон подала в июле 2025 года.

«Речь идет не о поиске истины, а о стремлении к известности», — говорится в жалобе супругов.

Оуэнс на протяжении нескольких лет публикует материалы о супруге французского президента. В своих выступлениях журналистка утверждала, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и до отношений с будущим президентом Франции работала преподавателем в школе.

В конце сентября умерла французская журналистка Наташа Рей, называвшая жену Макрона мужчиной. В 2021 году Наташа провела собственное расследование, в котором распространяла утверждение о половой принадлежности Брижит Макрон. После публикаций супруга французского президента подала на журналистку иск о клевете.

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