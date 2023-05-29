Козни Вашингтона: как связаны протесты в Белграде и беспорядки в Косово

Политолог Бондаренко: Вучич находится в наибольшей конфронтации с Западом после прихода к власти
Фото: Reuters / STRINGER
США мстят сербскому лидеру Вучичу за отказ присоединится к антироссийским санкциям.
Протесты в Сербии против властей из-за массовых расстрелов в начале мая и очередное обострение в Косово — события одного порядка, за которыми стоят США. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на мнение политических экспертов.
«Вучич на данный момент находится в самой большой конфронтации с Западом с момента, как он стал руководить Сербией. В Вашингтоне очень опасались, что во время проправительственного митинга Вучич начнет жестко критиковать Вашингтон. В то же время в Косово ничего не происходит без ведома американцев. И силовыми действиями против сербской общины Вучичу как бы намекают, что есть история с Косово и что эта история может быть реализована в плохую для Сербии сторону», — цитирует издание политолога, специалиста по Балканам Олега Бондаренко.
В статье отмечается, что отношения между главой Сербии Александром Вучичем и американцами, и ранее не безоблачные, начали портиться после начала российской спецоперации на Украине. Тогда в Вашингтоне потребовали от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Вучич неоднократно говорил о сильном западном давлении в этом вопросе.
Ситуация в Косово обостряется с каждым часом — контингент НАТО блокировал подступы к зданиям муниципалитетов на севере края, что позволило косовским албанцам беспрепятственно захватить местные администрации.
Около кордонов протестуют сербы, призывая силовиков уйти. Ранее Вучич заявлял, что в Косово грядет серьезное обострение — вплоть до вооруженного конфликта. Вину за это он возложил на премьера самопровозглашенного края Альбина Курти, которого назвал «местным Владимиром Зеленским».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил обострение конфликта Сербии и Косово с большим взрывом, который зреет в самом сердце Европы.
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