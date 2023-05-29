Стрельба и крики: силы НАТО атаковали протестующих сербов в Косово

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 67 0

Представители сил НАТО атаковали сербов в Косово

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Косово содрогнулось от летящих во все стороны ударных бомб.

Представители международных сил безопасности НАТО KFOR напали на сербов в Звенчане на территории самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщила газета «Вечерне новости». Видео с места столкновения сил НАТО и протестующих появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В результате столкновения пострадали несколько человек. Издание сообщило, что во время атаки в районе была слышна стрельба и крики. Кроме того, передали очевидцы, во все стороны горячей точки разлетались ударные бомбы.

«Сербы в Звечане подверглись нападению, некоторые получили ранения», — написали авторы материала.

На кадрах, опубликованных свидетелями в социальных сетях видно, как местные жители пытаются противостоять живой стене из вооруженных сил. В газете отметили, что представители KFOR использовали слезоточивый газ в попытке усмирить протестующих.

В Минобороны Сербии накануне предостерегли, что конфликт в Косово достиг точки кипения и может вылиться в настоящее вооруженное противостояние. По словам главы ведомства Милоша Вучевича, сербская армия приведена в высшую степень боеготовности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ обострение конфликта Сербии и Косово сравнили с большим взрывом, который зреет в центре Европы.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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