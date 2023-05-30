Дорогое свидание: как мужчины становятся жертвами консуматорш в кафе

Эфирная новость 7 0

В Москве опечатали кафе, в котором консуматорши разводили мужчин на деньги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве опечатали заведение, в котором проворочавали такие схемы.

В Москве закрыли сразу несколько кафе, где не кормили, а разводили клиентов. Жертвами становились мужчины, которых на свидание в определенные заведения заманивали девушки с сайта знакомств.

Романтическая встреча заканчивалась тем, что ухажеру выставляли огромный счет за весьма скромный набор закусок и напитки. Дальше — угрозы и шантаж. Преступную схему помог раскрыть наш корреспондент Александр Шпак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работницы российских ресторанов разводят мужчин на деньги.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

1:48
Дорогое свидание: как мужчины становятся жертвами консуматорш в кафе
1:29
В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа
1:10
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине
0:51
Нет смысла переплачивать: как выбрать между брекетами и элайнерами
0:38
Умер парикмахер Сальвадора Дали
0:25
На Украине предупреди Зеленского о риске потерять Славянск и Краматорск при контрнаступлении

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023