Дорогое свидание: как мужчины становятся жертвами консуматорш в кафе
В Москве опечатали кафе, в котором консуматорши разводили мужчин на деньги
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer; 5-tv.ru
В Москве опечатали заведение, в котором проворочавали такие схемы.
В Москве закрыли сразу несколько кафе, где не кормили, а разводили клиентов. Жертвами становились мужчины, которых на свидание в определенные заведения заманивали девушки с сайта знакомств.
Романтическая встреча заканчивалась тем, что ухажеру выставляли огромный счет за весьма скромный набор закусок и напитки. Дальше — угрозы и шантаж. Преступную схему помог раскрыть наш корреспондент Александр Шпак.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работницы российских ресторанов разводят мужчин на деньги.
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