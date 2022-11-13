Процент за чек: как работницы российских ресторанов разводят мужчин на деньги

Подпольные схемы процветают повсеместно, и даже масштабная облава не прекратила промысел мошенников.

На этой неделе в Петербурге провели десятки обысков по так называемому делу «барной мафии». Схема в общем-то простая: красивые девушки «убалтывали» подвыпивших мужчин продолжить застолье в какому-нибудь якобы случайном баре. Те шли, не подозревая, что ценник заряжен в 5-10 раз.

Питерское ноу-хау в том, что это была целая сеть таких заведений, причем расположенных рядом друг с другом, так что даже смена бара не спасала «жертву» от растраты. Как убедился Алексей Полторанин, подобные подпольные схемы процветают повсеместно, и даже масштабная облава не прекратила промысел.

С виду обычное кафе в центре Москвы, но стеклянные окна и двери затемнены пленкой. В этом помещении промо-модели, они же «консуматорши», разводят на деньги своих жертв — мужчин. Сюда мы устроились, откликнувшись на вакансию в рамках редакционного задания.

«Мужчина оплачивает чек, и с него вы получаете процент. Если вы сидели часик там, допустим, на 15 тысяч. Вас устроит 20 процентов?» — рассказывает сотрудница заведения.

Промо-модели сейчас активно орудуют в заведениях Москвы и Петербурга. Только на этой неделе в Северной столице задержали целую банду — от владельцев до персонала. Больше года, по версии следствия, они обманывали мужчин: поили их контрафактным алкоголем и выставляли им гигантские счета.

— За что в настоящий момент задержаны?

— Как объяснили, за мошенничество.

На самой улице Рубинштейна заведения, где обманывали посетителей, закрыты.

«Вот один из баров, где угощали клиентов. Помещение опечатано. На полках сплошь алкоголь. Подконтрольные фигурантам заведения расположены рядом, по соседству. Вот одно напротив, вот другое. Поэтому посетителей водили по всей улице», — сообщил корреспондент Алексей Полторанин.

Но аналогичный бизнес продолжает процветать по соседству. Мы приехали на эту улицу спустя пару дней после масштабной облавы, и практически сразу столкнулись с очередной очень характерной картиной: девушка уговаривает очередного спутника приобрести вино именно в этом заведении.

— Давай вина возьмем, там выпьем.

— Так меня люди ждут.

— Ну здесь выпьем.

— Они уехали, они ждут меня.

— Давай с собой бутылку возьмем.

Клиент заподозрил неладное и ретировался. Девушка отправилась искать новую жертву, а мы зашли внутрь того бара. Стандартный, скудный, но крайне дорогой набор в меню: сырные закуски, несколько коктейлей, вино и кальян. Цены на алкоголь как в «мишленовском» ресторане. Деньги, откровенно признается один из фигурантов барного дела, лились рекой.

— А самый большой чек на одного человека?

— Тысяч 90.

— А что входило в эти 90 тысяч?

— Кальяны, закуски, напитки, услуги предоставляемые клиенту.

— А какие услуги?

— Караоке или заказ песен.

А общая выручка за ночь, говорит Вячеслав Кузьмин, достигала восьмисот тысяч рублей. То есть, по грубым подсчетам, все девять заведений задержанным приносили семь миллионов рублей, а в месяц более двух двадцати трех.

Расходы и доходы по каждому бару строго фиксировали. Кто-то оставил семь тысяч рублей, а это зарплата кальянщика — 125000 рублей.

— А вообще знали что это противоправная деятельность?

— По истечению времени узнал. Сразу нет.

Клиенты специально накачивали алкоголем, чтобы потерял бдительность. А потом могли просто вытащить незаметно банковскую карту и начать списывать сколько угодно и где угодно. Именно так и случилось с гостем из Финляндии Кости Хейсканеном.

— Вы сначала были в том баре?

— А потом сюда пришли, а тут мы не были. Но там у меня было списано пять тысяч.

— А как у вас списали деньги?

— Я не знаю. Это же все это же одна шайка.

С каждого чека обманутого клиента промо-модели получают от 10 до 20%. Поэтому очень стараются и портят жизнь и бизнес даже порядочным барам: просто вытаскивают оттуда парней и ведут куда надо.

В заведение, куда устроилась наша сотрудница, клиентов находили на популярных сайтах знакомств и мессенджерах. Вот переписка одной из промо-моделей с очередным мужчиной: она предлагает встретиться у станции метро Достоевская. Заведение как раз в двух шагах. Мужчина охотно соглашается. Вот только клиент не знает, что с ним общается не его будущая спутница, а специально обученные мужчины.

В качестве первого рабочего поручения нашу сотрудницу все же попросили самой найти первых клиентов. Их роль сыграем мы с оператором. Коллегу четко проинструктировали после встречи у метро она должна спонтанно предложить нам зайти в заведение. О том, что встреча состоялась и нужен столик, необходимо сразу же сообщать в секретный чат.

Парник — это двое парней. Что заказать посетителю промо-модели должны знать. Нашей сотруднице отправили фотографии позиций в меню. Отмечены галочками самые дорогие. Вина за 16 тысяч рублей, колбасная нарезка за более чем пять тысяч рублей.

Через некоторое время к нам за стол подсаживается якобы подруга нашей коллеги, но это сотрудница заведения — тоже промо-модель. Представляется Анастасией, пытается развлечь, рассказывает выдуманную историю как познакомилась с нашей коллегой.

— А где вы познакомились?

— В университете.

— А в каком? Где учились?

— Я училась на экономическом. Она, по-моему, на филологическом.

Встреча строго час. Стол ждет следующего клиента.

«Она в результате такой обработки заставляет человека вжиться в ее историю, включить эмпатию и открыть кошелек, она трижды психолог», — рассказала доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической деятельности СПбГУ Оксана Защиринская.

Шахруза его искусительница развела на 20 тысяч рублей, причем половину из них он отдал всего за четыре бокала шампанского.

«Когда она быстро выпивала шампанское как воду, ну на втором третьем бокале, ни на каплю не опьянела», — рассказал пострадавший.

Как только мы достали камеру и попытались задать все интересующие нас вопросы в открытую, все сотрудницы заведения сразу бросились в рассыпную. Одни — на выход, другие попытались спрятаться в туалете. А кальянщик нырнул под барную стойку.

— Ой, а кто тут спрятался. А вы чего тут спрятались?

— Я не в курсе, что происходит.

— Как не в курсе?

— Второй день работаю.

Тот самый Шахруз вызвал полицию, и пока мы ждали оперативную группу, нам удалось осмотреться в опустевшем баре. Сразу же на глаза попался пакет с чеками: в нем и стал понятен масштаб бедствия случайных мужчин попавшихся в эти сети.

«Вот целая коллекция чеков. Разные суммы: здесь и 25 тысяч, восемь тысяч, 22 тысячи рублей», — сообщил корреспондент.

А еще чеки из ближайшего продуктового магазина: обычный алкоголь, сыры и колбасы, порой скидочные. Именно их продавали как элитные по цене порой в сто раз выше. Все это оперативно-следственная группа изъяла, но как показывает практика, привлечь к ответственности владельцев бизнеса крайне сложно. У посетителя не вымогают деньги, он сам добровольно отдает их сотрудникам заведения. Поэтому такие бары продолжают работать уже на следующий день.