Собака насмерть загрызла свою хозяйку в Нижегородской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

По некоторым данным, девушка работала воспитателем в детском садике. Что могло спровоцировать животное на нападение?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Lawrence; www.nnovgorod.sledcom.ru; 5-tv.ru

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В Нижегородской области 26-летняя девушка скончалась после нападения собственной собаки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

По предварительным данным, жительница города Богородск вышла 28 мая на придомовую территорию, чтобы покормить своего питомца, который находился на привязи. Однако неожиданно животное набросилось на хозяйку, та от полученных ранений скончалась.

По факту гибели девушки организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Женщина скончалась от полученных ранений после нападения собственной собакиЖенщина скончалась от полученных ранений после нападения собственной собаки. Фото: Telegram / sledcom_nn

По информации портала «Богородск24», собака была породы стаффордширский терьер. Животное мертвой хваткой вцепилось в шею девушки. Спасти богородчанку пытался ее муж. Погибшая работала воспитателем в детском саду. Без мамы в семье осталось двое маленьких детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подобной трагедии, произошедшей в Оренбурге. Там собаки насмерть загрызли ребенка.

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