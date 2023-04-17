Собаки загрызли мальчика в Оренбурге: хронология трагедии и можно ли было избежать

Трагедия, от которой просто все сжимается внутри, произошла в Оренбурге. Два второклассника пошли гулять и наткнулись на стаю бездомных собак. Один ребенок сумел убежать, а другого растерзали так, что он скончался еще до приезда скорой.

Выяснилось, что многие животные были стерилизованы, однако избежать ужасных событий это не помогло. Хронология трагедии и предложения как избежать подобного впредь — в материале Кирилла Солодкова.

Эти жуткие фото в родительских чатах Оренбурга заставили содрогнуться не одно материнское сердце: до последнего было непонятно, кто именно стал жертвой кровавой расправы. Опознать девятилетнего мальчика смогли только по одежде.

Судя по кровавым следам на месте трагедии, второклассник Максим сопротивлялся, но от многочисленных рваных ран ребенок скончался еще до приезда скорой помощи. Прохожие то ли не слышали крики мальчика, то ли побоялись рискнуть собственным здоровьем.

«Мы сколько жаловались, что эти собаки здесь, в администрацию, что они агрессивные, что они на детей кидаются. Идешь мусор выкидывать, они же кидаются прям», — рассказывает одна из местных жительниц.

Сами того не зная, двое друзей забрели на территорию, которую бездомная стая могла считать своей по праву. Сердобольные старушки постоянно подкармливали собак, и обустроили для них за гаражами что-то вроде постоялого двора — с сеном и деревянными будками.

«Вот будка была здоровая, вот будка была».

«Это прям бабушки делали?»

«Да».

Всего, по рассказам жителей, здесь обитало около двадцати постоянно голодных особей. Один мальчик сумел вырваться и убежать, Максиму — не повезло.

«Неподалеку от гаражного кооператива на улице Кольцовой в промышленном районе города Оренбурга обнаружено тело несовершеннолетнего. На теле которого имелись рвано-укушенные раны», — пояснил старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СК РФ Алексей Тукманбетов.

Многочисленные обращения в администрацию города результатов не дали. Агрессивных собак лишь на время забирали в приют, но затем возвращали на улицу: стерилизованными и чипированными.

«Сколько это будет продолжаться? Ведь за те же самые деньги возможно было в питомниках построить вольеры. Забрать этих собак. Потому что после стерилизации, они все равно кучкуются в кучи. Все равно это стаи. Они также, становятся голодными и злыми, и они будут также бросаться на людей», — возмущается представитель «Народного фронта» Светлана Калинина.

Городские чиновники в ответ лишь разводят руками: мол, связаны руки. Усыплять откровенно агрессивных и опасных собак — нельзя. Это считается жестоким обращением. Как при этом защититься от жестокости самих псов — в мэрии не знают.

«Стерилизация приведет к естественной убыли бродячих животных, но очевидно, что процесс идет очень медленно. Закон не позволяет регулировать численность безнадзорных животных. Выделяемые деньги не позволяют добиться желаемого результата. Необходимы более радикальные меры, но они действующим законодательством не предусмотрены», — говорится в сообщении местной администрации.

Сигналы о зверствах бездомных собак, между тем, приходят регулярно. В Башкирии такая стая держит в страхе целый район города. Одичавшие псы уже загрызли домашний скот.

И вновь — у местной администрации только отговорки, а проблема не решается последние восемь лет. По мнению законодателей, чиновников в Оренбурге необходимо показательно привлечь к уголовной ответственности.

«750 обращений граждан, которые были проигнорированы местными чиновниками. приют муниципальный не был построен ни один. Вся работа — не выполнялась. был саботаж всей работы. толи деньги экономили — но вообще там деньги выделялись на это, значит — творчески осваивались», — говорит депутат Госдумы Владимир Бурматов.

При этом полномочия властей в части защиты людей за последний год серьезно расширили. Агрессивных собак уже нельзя выпускать обратно в среду обитания. Закон прямо обязывает содержать в приюте — который в Оренбурге, как и многих других городах России, несмотря на выделяемые деньги — так и не построили.