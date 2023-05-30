Пока этот сервис не так популярен среди россиян, большинство предпочитает оставлять питомцев у родственников.

Забота и безопасность нужны и домашним животным, особенно в летний период. Ведь хозяева тоже хотят отдохнуть, и в их курортные планы питомцы входят не всегда. Лучшим вариантом для братьев наших меньших в этом случае будет отель. Но это если у вас собака или кошка. А что делать, если дома живет игуана или даже змея — разбирался наш корреспондент Роман Ишмухаметов.

За Рэсси глаз да глаз. Джэк Расселов не зря называют «неугомонными занозами». Для владельца этого маленького охотника главная проблема сейчас, где оставить питомца на время отпуска.

«Один из вариантов был к родителям, но родители люди довольно взрослые. А с собакой надо гулять. Не меньше часа», — рассказывает владелец собаки Александр.

Вопрос, куда пристроить кошку или собаку, для россиян сегодня становится едва ли не важнее, чем дилемма, куда отравиться отдыхать.

«Ведь в каждой седьмой российской семье есть собака, а в каждой четвертой — кошка. И каждый месяц жители нашей страны тратят на братьев меньших — на корма и ветеринаров — почти 38 миллиардов рублей. Эти деньги уходят в том числе и на зоогостиницы», — говорит журналист.

Но «номерного фонда» для хвостатых в стране явно пока не хватает. Нет даже данных о том, сколько таких отелей. А вот спрос — высокий. Не конура, говорят здесь, а номер с удобствами. Соседи, правда, шумные, но зато не скучно. А если взгрустнется — человек погладит за ухом. В проживание включено посещение фитнес-центра и индивидуальные занятия с инструктором. Так выглядит типичная российская гостиница для домашних питомцев. Вольеры на улицы 800 рублей в сутки, домашние — чуть больше тысячи. Еда не включена.

«Привозят для своей собаки корм нужный корм, потому что каждая собака индивидуальна, у кого-то есть аллергия, у кого-то диетические корма. Это могут быть бублики, лакомства», — рассказывает сотрудник зоогостиницы Илья Воронов.

Разместить можно не только привычных всем Барсиков и Мухтаров, но экзотических игуан и змей. Их не только накормят, но и специальный микроклимат климат создадут. А сроки пребывания зависят только от размера кошелька.

«Животные проходят осмотр если они в этом нуждаются, за ними присматривают ассистенты, кормим, моем боксы и ухаживаем», — рассказывает другой сотрудник зоогостиницы Михаил Сандриев.

Но не все владельцы довольны гостиницами. Марку срочно пришлось улетать, никто из родных не смог присмотреть за его Микки. Выбрали гостиницу, там обещали холить и лелеять.

«Прилетели обратно — мы его не узнали, он сильно похудел. Все равно член семьи, чувствуешь собачку. Ментально был такой обеспокоенный. Был сам не в себе. Реабилитация длилась месяца два», — рассказывает владелец собаки Марк Калимуллин.

Юристы советуют обязательно заключать договор. Никаких оплат без чеков и договоренностей на словах быть не должно.

«Во-первых, необходимо обратить внимание на наличие лицензионных разрешительных документаций. Во-вторых, необходимо так или иначе проверить все отзывы. В-третьих, не было ли каких инцидентов по поводу жестокого обращения с животными», — рассказывает юрист Олег Колотушкин.

А вот зооотельеры говорят — чем больше хозяин расскажет им о питомце, тем комфортнее ему будет пережить дни, а порой даже недели и месяцы без любимых людей.

«У нас разные есть постояльцы. Кому-то нужно общение с питомцами, кто-то интроверт ему не нужно. Кто-то агрессивный. Если хозяин знает хорошо питомца, он подберет условия», — рассказывает владелица зоогостиницы Наталья Белоусова.

Пока в вопросе размещения питомцев — лучше всяких отзывов в Сети — сарафанное радио. В отели приходят по советам близких и знакомых. С бронированием номеров лучше не тянуть. Ценообразование как почти везде динамическое. Чем выше спрос, тем дороже. Сейчас как раз начинается высокий сезон.