Российский спутник «Космос-2569» будет вести разведку объектов ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Современная система сможет фиксировать силы противника дважды в сутки самостоятельно.

Российский спутник «Космос-2569» будет вести разведку объектов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO / M. Gann

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Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» (он же «Кондор-ФКА». — Прим. ред.) будет вести разведку военных объектов Украины, проводя разведку дважды в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.

«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник „Кондор-ФКА“ будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — заявил информатор.

По словам собеседника агентства, вне зависимости от времени суток и погоды современный спутник сможет вычислять и наблюдать за точками сосредоточения войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов.

По данным экспертных космических инфоресурсов, «Кондор-ФКА» получил кодовое обозначение COSMOS-2569 в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки). На спутник, по информации представителей предприятия «Росэлектроника», установлен радиолокатор, созданный концерном «Вега». Благодаря ему возможно получать радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении.

Легкая зеркальная антенна зонтичного типа на «Кондоре» обеспечивает наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе его полета. В абсолютно любых условиях спутник будет получать детализированные изображения с максимальной точностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем сотовые телефоны в России планируют подключить к спутникам.

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