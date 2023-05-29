Всегда и везде на связи: в России сотовые телефоны подключат к спутникам

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В России сотовые телефоны подключат к спутникам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Это позволит обеспечить стабильное соединение из любой точки страны.

Звонить и выходить в интернет пользователи смогут даже там, где вообще нет никакой сотовой связи! В том числе на Крайнем Севере. Как пишут «Известия», сотовые телефоны подключат к спутникам. В итоге не нужно будет прокладывать кабельные линии.

Новые группы спутников «Гонец-М» позволят охватить всю территорию России и обеспечат стабильную связь из любой точки страны. Особенно это будет необходимым в экстремальных ситуациях, когда обычные телефоны не работают. Например, при стихийных бедствиях или авариях на дороге.

Над проектом уже работают Минцифры. Как оценили эксперты, строительство такой сети может стоить почти 800 миллиардов рублей. Ранее создание сотово-спутниковой связи поддержали 15 крупнейших мировых операторов, в том числе SpaceX Илона Маска.

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