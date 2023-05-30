Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 533 0

Политолог Михайлов: ВСУ придется пойти в контрнаступление до середины июня из-за давления Запада

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Слова Зеленского и Подоляка по поводу сроков наступления не совпадают. Так кому верить? И ждать ли каких-то действий вообще?

Ни один грамотный лидер не заявит о четких сроках контрнаступления своей армии. Такое заявление сделал политолог Евгений Михайлов, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что украинская армия «готова выдвигаться».

«Украинское контрнаступление… Мы о нем слышим уже с марта месяца», — отметил политолог в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, как только ВСУ (Вооруженные силы Украины) пытаются собраться у линии фронта, Россия наносит удар по складам и скоплениям техники, боеприпасов. Поэтому костяка, необходимого для наступления, у украинской армии нет.

Однако контрнаступление может все же состояться. По словам Михайлова, оно будет отчаянным и совершенно не застанет российскую армию врасплох. Пока Украина готовится к контрнаступлению и говорит о нем, Россия тоже не сидит сложа руки.

«Мы к этому будем готовы. А они должны показать своим западным хозяевам какой-то прогресс», — заявил политолог.

Западные союзники продолжают накачивать Украину оружием и деньгами, именно поэтому киевская власть не сможет долго оттягивать контрнаступление. Это опасно и с точки зрения военной поддержки Запада, и с точки зрения целостности армии. Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ начали терпеть поражение на втором этапе подготовки к контрнаступлению. 

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Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»

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