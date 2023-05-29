Все посыпалось: ВСУ начали терпеть поражение на втором этапе подготовки к контрнаступлению
Военный эксперт Кнутов: ВСУ начали терпеть поражение в ходе второго этапа подготовки к контрнаступлению
Фото, видео: © РИА Новости / Sergii Kharchenko; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Попытка украинских генералов обмануть командование ВС РФ обернулась для них чередой чувствительных провалов. Боевой дух националистов резко упал.
ВСУ начали терпеть поражение в ходе второго этапа подготовки к контрнаступлению — череда неудач уже привела к резкому падению боевого духа у украинских боевиков. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Сейчас ВСУ проводят мероприятия, которые связаны с подготовкой к контрнаступлению. Первый этап прошел — это были диверсионно-террористические акции. Сейчас идет разведка боем — практически по всей линии соприкосновения противник нащупывает наиболее слабые и уязвимые места», — рассказал Юрий Кнутов.
По его словам, в ходе второго этапа командование ВСУ пытается создать иллюзию того, что контрнаступление будет вестись не только в новых регионах России, но и в направлении Белгородской и Брянской областей. Цель этих атак — отвлечь внимание российского командования.
Череда поражений ВСУ
Однако во время своей уловки украинские генералы потерпели несколько чувствительных поражений. Так, морально-психологическая обстановка в ВСУ сильно ухудшилась после освобождения Артемовска российскими войсками.
Затем ВС РФ уничтожили склады ВСУ в районе Хмельницкого, где взлетели на воздух боеприпасы более чем на 200 миллионов долларов — по самым скромным подсчетам.
Затем появились сообщения, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение. Он с начала мая не появляется на публике. В минобороны Украины уверяют, что главком здоров, но достоверной информации о его состоянии нет.
А еще была история с зенитным ракетным комплексом Patriot, который удалось поразить российским военным. Хотя именно на эту систему ПВО киевский режим возлагал большие надежды.
«Все это в совокупности говорит о том, что украинская армия терпит поражение. Это сказывается даже на настроениях западных аналитиков. Естественно, это доходит и до армии», — подчеркнул Юрий Кнутов.
В заключение эксперт отметил, что находящиеся на передовой российские подразделения лучше подготовлены и обучены. Поэтому им удается проводить операции по окружению украинских боевиков и брать их в плен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за двое суток российские военные пленили свыше 20 десантников ВСУ под Белогоровкой в ЛНР. Подробнее о том, почему это удалось сделать рассказал военный эксперт.
- 29 мая
- Ветераны американской армии: названо число наемников из США, убитых на Украине
- 29 мая
- Военный эксперт объяснил, почему боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен
- 29 мая
- Пушилин: в России нужны книги с объективным взглядом на историю Украины и СВО
- 29 мая
- В Миноборнауки назвали безобразной ситуацию с заявлениями доцента СПбГУ о спецоперации
- 29 мая
- Лавров: ВС РФ ответят на планы Дании и Нидерландов обучать пилотов ВСУ на F-16
- 29 мая
- ВС РФ нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ
- 29 мая
- Не стал уходить на пенсию: кто идет добровольцами в зону спецоперации
- 29 мая
- Помогли пехоте: экипаж комплекса «Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ
- 29 мая
- Стерли в порошок: как российский «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ
- 29 мая
- В Белгороде присоединение Харькова назвали решением проблемы обстрелов
Читайте также
32%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?