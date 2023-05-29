Все посыпалось: ВСУ начали терпеть поражение на втором этапе подготовки к контрнаступлению

Попытка украинских генералов обмануть командование ВС РФ обернулась для них чередой чувствительных провалов. Боевой дух националистов резко упал.

ВСУ начали терпеть поражение в ходе второго этапа подготовки к контрнаступлению — череда неудач уже привела к резкому падению боевого духа у украинских боевиков. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Сейчас ВСУ проводят мероприятия, которые связаны с подготовкой к контрнаступлению. Первый этап прошел — это были диверсионно-террористические акции. Сейчас идет разведка боем — практически по всей линии соприкосновения противник нащупывает наиболее слабые и уязвимые места», — рассказал Юрий Кнутов.

По его словам, в ходе второго этапа командование ВСУ пытается создать иллюзию того, что контрнаступление будет вестись не только в новых регионах России, но и в направлении Белгородской и Брянской областей. Цель этих атак — отвлечь внимание российского командования.

Череда поражений ВСУ

Однако во время своей уловки украинские генералы потерпели несколько чувствительных поражений. Так, морально-психологическая обстановка в ВСУ сильно ухудшилась после освобождения Артемовска российскими войсками.

Затем ВС РФ уничтожили склады ВСУ в районе Хмельницкого, где взлетели на воздух боеприпасы более чем на 200 миллионов долларов — по самым скромным подсчетам.

Затем появились сообщения, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение. Он с начала мая не появляется на публике. В минобороны Украины уверяют, что главком здоров, но достоверной информации о его состоянии нет.

А еще была история с зенитным ракетным комплексом Patriot, который удалось поразить российским военным. Хотя именно на эту систему ПВО киевский режим возлагал большие надежды.

«Все это в совокупности говорит о том, что украинская армия терпит поражение. Это сказывается даже на настроениях западных аналитиков. Естественно, это доходит и до армии», — подчеркнул Юрий Кнутов.

В заключение эксперт отметил, что находящиеся на передовой российские подразделения лучше подготовлены и обучены. Поэтому им удается проводить операции по окружению украинских боевиков и брать их в плен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за двое суток российские военные пленили свыше 20 десантников ВСУ под Белогоровкой в ЛНР. Подробнее о том, почему это удалось сделать рассказал военный эксперт.