Все посыпалось: ВСУ начали терпеть поражение на втором этапе подготовки к контрнаступлению

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 1 763 0

Военный эксперт Кнутов: ВСУ начали терпеть поражение в ходе второго этапа подготовки к контрнаступлению

Фото, видео: © РИА Новости / Sergii Kharchenko; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Попытка украинских генералов обмануть командование ВС РФ обернулась для них чередой чувствительных провалов. Боевой дух националистов резко упал.

ВСУ начали терпеть поражение в ходе второго этапа подготовки к контрнаступлению — череда неудач уже привела к резкому падению боевого духа у украинских боевиков. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Сейчас ВСУ проводят мероприятия, которые связаны с подготовкой к контрнаступлению. Первый этап прошел — это были диверсионно-террористические акции. Сейчас идет разведка боем — практически по всей линии соприкосновения противник нащупывает наиболее слабые и уязвимые места», — рассказал Юрий Кнутов.

По его словам, в ходе второго этапа командование ВСУ пытается создать иллюзию того, что контрнаступление будет вестись не только в новых регионах России, но и в направлении Белгородской и Брянской областей. Цель этих атак — отвлечь внимание российского командования.

Череда поражений ВСУ

Однако во время своей уловки украинские генералы потерпели несколько чувствительных поражений. Так, морально-психологическая обстановка в ВСУ сильно ухудшилась после освобождения Артемовска российскими войсками.

Затем ВС РФ уничтожили склады ВСУ в районе Хмельницкого, где взлетели на воздух боеприпасы более чем на 200 миллионов долларов — по самым скромным подсчетам.

Читайте также

У Киева другая цель: экс-офицер США объяснил, почему ВСУ не идут в контрнаступление

Затем появились сообщения, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение. Он с начала мая не появляется на публике. В минобороны Украины уверяют, что главком здоров, но достоверной информации о его состоянии нет.

А еще была история с зенитным ракетным комплексом Patriot, который удалось поразить российским военным. Хотя именно на эту систему ПВО киевский режим возлагал большие надежды.

«Все это в совокупности говорит о том, что украинская армия терпит поражение. Это сказывается даже на настроениях западных аналитиков. Естественно, это доходит и до армии», — подчеркнул Юрий Кнутов.

В заключение эксперт отметил, что находящиеся на передовой российские подразделения лучше подготовлены и обучены. Поэтому им удается проводить операции по окружению украинских боевиков и брать их в плен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за двое суток российские военные пленили свыше 20 десантников ВСУ под Белогоровкой в ЛНР. Подробнее о том, почему это удалось сделать рассказал военный эксперт.

Тема:
Спецоперация
29 мая
Ветераны американской армии: названо число наемников из США, убитых на Украине
29 мая
Военный эксперт объяснил, почему боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен
29 мая
Пушилин: в России нужны книги с объективным взглядом на историю Украины и СВО
29 мая
В Миноборнауки назвали безобразной ситуацию с заявлениями доцента СПбГУ о спецоперации
29 мая
Лавров: ВС РФ ответят на планы Дании и Нидерландов обучать пилотов ВСУ на F-16
29 мая
ВС РФ нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ
29 мая
Не стал уходить на пенсию: кто идет добровольцами в зону спецоперации
29 мая
Помогли пехоте: экипаж комплекса «Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ
29 мая
Стерли в порошок: как российский «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ
29 мая
В Белгороде присоединение Харькова назвали решением проблемы обстрелов
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

18:11
В РФ могут создать институт репатриации с освобождением от языкового экзамена
18:07
Численность женщин 30-39 лет в России сократится более чем на треть к 2030 году
17:57
Получат по 100 тысяч: как в России стимулируют школьников на ЕГЭ
17:52
«Они обалдели от денег»: на кого из блогеров обратила внимание налоговая
17:46
«Ты будешь первая»: зачем Валюшкина разделась перед Абдуловым много лет назад
17:33
Ситуация обострилась: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023